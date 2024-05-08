Подмосковное УФАС внесло ООО «Евроконсалт» в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ «Благоустройство Сергиев Посад», в отношении ООО «Евроконсалт» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок общество не представило учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на разработку проектно-сметной, рабочей документации для благоустройств детских скверов.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Евроконсалт» подлежат включению в РНП.