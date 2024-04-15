Подмосковное УФАС внесло ООО «Экосистема» в реестр недобросовестных поставщиков

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФКУ «Центральная объединенная база хранения ресурсов министерства внутренних дел Российской Федерации», в отношении ООО «Экосистема» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по разработке и сопровождению документов для получения лицензии на сбор, транспортирование, утилизацию и обработку отходов IV класса опасности до 10 видов.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Экосистема» подлежат включению в РНП.