Подмосковное УФАС включит ООО «ХОУМБИЛДИНГ» в реестр нечестных поставщиков

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Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МОУ «Москворецкая гимназия», в отношении ООО «ХОУМБИЛДИНГ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МОУ «Москворецкая гимназия».

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ХОУМБИЛДИНГ» подлежат включению в РНП.

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