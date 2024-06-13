Подмосковное УФАС снова оштрафовало ООО «Любо» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО «Любо» на сумму 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на адрес его электронной почты сообщения с рекламой реализуемых товаров из дичи без его предварительного согласия на получение рекламы от общества.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении ООО «Любо» возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения должностного лица ООО «Любо» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.