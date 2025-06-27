Подмосковное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Гарант-Бетон»

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Гарант-Бетон». В действиях компании выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении на рекламной конструкции рекламы бетона с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Гарант-Бетон» возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений о преимуществах рекламируемого товара перед другими товарами.

В случае установления вины организации ей грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.