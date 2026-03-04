Подмосковное УФАС России признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение заявителя о совершении на его абонентский номер звонка с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.