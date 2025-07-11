Подмосковное УФАС России пресекло распространение СПАМ-рекламы

сегодня в 09:33

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении хозяйствующего субъекта на сумму 55 тыс. рублей, передает пресс-служба ведомства.

Ранее поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой услуг по приобретению недвижимости без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.