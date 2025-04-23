Подмосковное УФАС России оштрафовало ООО «Экоресурс» за участие в картельном сговоре

Московским областным УФАС России в отношении ООО «Экоресурс» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 3,1 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Экоресурс» и хозяйствующего субъекта в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ГБУЗ Московской области «Каширская Больница», МКУ «Ритуал» г. о. Кашира, администрации г. о. Кашира, МБУ «Благоустройство», УЖКХ г. о. Ступино.

Управление признало ООО «Экоресурс» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения Общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.