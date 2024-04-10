Подмосковное УФАС признало жалобу на организатора торгов необоснованной
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Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Онлайн Финанс» на действия организатора торгов — финансового управляющего при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно доводу жалобы организатором торгов нарушен порядок ознакомления с имуществом должника.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.