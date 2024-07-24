Подмосковное УФАС признало жалобу на действия организатора торгов необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов — конкурсного управляющего и оператора электронной торговой площадки — ООО «ЮТендер» при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника — АО «Компания ИФ-Сервис», сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы конкурсный управляющий неправомерно отказал заявителю в допуске к участию в аукционе из-за неисправности функционала сайта оператора электронной торговой площадки.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки физического лица и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.