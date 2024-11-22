Подмосковное УФАС признало жалобу на действия КСК «НАРА» обоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия Муниципального автономного учреждения спорта «Культурно-спортивный комплекс „НАРА“ при проведении аукционов по продаже права размещения аттракционов, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводам жалобы МАУС «КСК „НАРА“ неправомерно отменило один аукцион и назначило другой.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка отмены аукциона, и признала жалобу обоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.