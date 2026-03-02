Подмосковное УФАС признало рекламу салона на авто незаконной

Московское областное УФАС выявило нарушение закона при размещении рекламы салона красоты на транспортном средстве. Материалы переданы для возбуждения административного дела, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступили материалы от местной администрации о размещении рекламы салона красоты на транспортном средстве с нарушением требований законодательства.

После проверки ведомство возбудило дело в отношении физического лица по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе. Речь идет об использовании автомобиля преимущественно как передвижной рекламной конструкции.

Комиссия Московского областного УФАС признала такую рекламу ненадлежащей и противоречащей закону. Материалы направлены уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении гражданина к административной ответственности по статье 14.38 КоАП РФ.

