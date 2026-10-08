Подмосковное УФАС признало рекламу ООО «МВМ» незаконной

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина. Он сообщил, что на его электронную почту приходили письма с рекламой бытовой техники и электроники.

Управление возбудило дело в отношении ООО «МВМ» по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Эта норма требует предварительного согласия абонента на получение рекламы по сетям электросвязи.

Комиссия признала рекламу нарушающей закон и выдала обязательное для исполнения предписание. Она также решила передать материалы уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «МВМ» к административной ответственности по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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