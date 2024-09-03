Подмосковное УФАС признало ПАО «Совкомбанк» нарушителем закона о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о получении им СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия заявителя на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения ПАО «Совкомбанк» части 1 статьи 18 и части 1 статьи 28 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы, а также в отсутствии в полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения банка к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.