Подмосковное УФАС признало ПАО МФК «Займер» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ПАО МФК «Займер» нарушившим закон о рекламе при распространении рекламы финансовых услуг. В управление поступило обращение физического лица о распространении по сети электросвязи рекламы займа с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ПАО МФК «Займер» было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации о предоставляемой услуге.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО МФК «Займер» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.