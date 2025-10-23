Подмосковное УФАС признало ООО «СЗ Земельные Активы» нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Обществом части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в ненадлежащем указании в рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита, информации о диапазонах значений полной стоимости кредита.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «СЗ Земельные Активы» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.