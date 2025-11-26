Подмосковное УФАС признало ООО «РНЕ Центр» нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в сообществе ООО «РНЕ Центр» в социальной сети рекламы образовательных услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «РНЕ Центр» возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без пометки «реклама» и без указания на рекламодателя.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «РНЕ Центр» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.