Подмосковное УФАС признало ООО РИО «Феникс» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России привлекло ООО РИО «Феникс» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении наказания в виде предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении ООО РИО «Феникс»

Ранее в управление поступили материалы дела о размещении в газете рекламы стоматологических услуг в отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний к применению и использованию, а также необходимости получения консультации специалистов.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 24 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО РИО «Феникс» к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 14.3 КоАП.

