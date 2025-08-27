Подмосковное УФАС признало ООО «Нью Сити» нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение заявителя о совершении на его абонентский номер телефонных звонков с рекламой услуг по подбору недвижимости с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Нью Сити» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Нью Сити» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.