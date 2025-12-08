Подмосковное УФАС признало ООО «Миссия 32» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России привлекло ООО «Миссия 32» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении наказания в виде предупреждения по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Миссия 32»

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер звонка с рекламой стоматологических услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «Миссия 32» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

