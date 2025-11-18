Подмосковное УФАС признало ООО «Медиа Мани» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «Медиа Мани» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение заявителя о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Медиа Мани» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Медиа Мани» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.