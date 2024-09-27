Подмосковное УФАС признало ООО «Коннэкт Сервис» нарушителем закона о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без предварительного согласия заявителя на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения ООО «Коннэкт Сервис» части 1 статьи 18 и части 1 статьи 28 закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Коннэкт Сервис» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.