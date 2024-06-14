Подмосковное УФАС признало ООО «Капитал лайф» нарушителем закона о рекламе

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Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его электронную почту сообщений с рекламой страховых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, выразившегося в распространении рекламы без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Капитал лайф страхование жизни» к административной ответственности.