Подмосковное УФАС признало ООО «Грейт Волл Мотор Рус» нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения Обществом части 7 статьи 5, части 3 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита, информации о диапазонах значений полной стоимости кредита.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Грейт Волл Мотор Рус» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.