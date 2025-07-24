Подмосковное УФАС признало ООО «Артдент» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало ООО «Артдент» нарушившим закон о рекламе при распространении рекламы медицинских услуг в газете. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили материалы о размещении в газете рекламы медицинских услуг с нарушением требований Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения материалов управлением в отношении ООО «Артдент» было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 24 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы медицинских услуг без предупреждения о наличии противопоказаний к их применению и использованию.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ООО «Артдент» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.