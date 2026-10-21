Подмосковное УФАС признало незаконной СМС-рекламу азартных игр

Поводом для разбирательства стали обращения граждан, получивших на свои номера СМС-сообщения с рекламой основанных на риске игр.

Управление возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Эта норма требует предварительного согласия абонентов на получение рекламы по сетям электросвязи.

Комиссия признала рекламу ненадлежащей и выдала обязательное для исполнения предписание. Она также решила передать материалы уполномоченному должностному лицу для привлечения нарушителя к административной ответственности по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.

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