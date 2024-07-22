Подмосковное УФАС признало необоснованной жалобу на действия организатора торгов

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Проспект Плюс» на действия муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» при проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы муниципальное предприятие «Звенигородские инженерные сети» неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Проспект Плюс» и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.