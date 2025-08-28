Подмосковное УФАС признало хозсубъекта нарушившим закон о защите конкуренции
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное УФАС России признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о защите конкуренции при осуществлении физкультурно-оздоровительной деятельности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Ранее в управление поступило обращение индивидуального предпринимателя, содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.
Согласно обращению, хозяйствующий субъект при осуществлении физкультурно-оздоровительной деятельности в тренажерном зале неправомерно использовал обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является заявитель.
В ходе рассмотрения обращения Московским областным УФАС России были выявлены признаки нарушения пункта 1 статьи 14.6 закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
По результатам рассмотрения дела управление признало хозяйствующего субъекта нарушившим Закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание.
Материалы дела будут переданы должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.
