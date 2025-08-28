Подмосковное УФАС признало хозсубъекта нарушившим закон о защите конкуренции

Ранее в управление поступило обращение индивидуального предпринимателя, содержащее информацию о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

Согласно обращению, хозяйствующий субъект при осуществлении физкультурно-оздоровительной деятельности в тренажерном зале неправомерно использовал обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является заявитель.

В ходе рассмотрения обращения Московским областным УФАС России были выявлены признаки нарушения пункта 1 статьи 14.6 закона о защите конкуренции и возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения дела управление признало хозяйствующего субъекта нарушившим Закон о защите конкуренции и выдало обязательное для исполнения предписание.

Материалы дела будут переданы должностному лицу управления для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения дела по признакам нарушения статьи 14.33 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.