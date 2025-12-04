Подмосковное УФАС признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение заявителя о направлении на его абонентский номер СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, выразившимся в распространении по сетям электросвязи рекламы финансовых услуг, в которой отсутствовала часть обязательной информации.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

