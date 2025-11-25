Подмосковное УФАС признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта. В действиях хозяйствующего субъекта выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.
Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его телефон входящего звонка с рекламой услуг по подбору автомобиля с признаками нарушения закона о рекламе.
По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.
В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.
В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.