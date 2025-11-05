Подмосковное УФАС признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе. В действиях хозяйствующего субъекта выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении в социальной сети рекламы медицинских услуг с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 24 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы медицинских услуг в отсутствие предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.