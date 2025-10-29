Подмосковное УФАС признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта. В действиях хозяйствующего субъекта выявлены признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о размещении на транспортных средствах рекламы спортивной секции с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 закона о рекламе, выразившимся в указании не соответствующих действительности сведений о преимуществах рекламируемого товара перед другими товарами.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

