Подмосковное УФАС признало физлицо нарушившим Закон о рекламе при рекламе

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение заявителя о размещении в мессенджере рекламы алкогольной продукции с признаками нарушения Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1, пункта 8 части 2 статьи 21 и части 3 статьи 21 Закона о рекламе.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

