Подмосковное УФАС признало физическое лицо нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России выявило нарушение Закона о рекламе при распространении рекламы на транспортном средстве, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о распространении рекламы дверей на транспортном средстве с нарушением требований закона о рекламе.

По результатам рассмотрения материалов Управлением в отношении физического лица было возбуждено дело по признакам нарушения части 2 статьи 20 Закона о рекламе, выразившимся в использовании транспортного средства преимущественно в качестве передвижной рекламной конструкции.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.