Подмосковное УФАС признало АО «Газпромбанк» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало АО «Газпромбанк» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с признаками нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения банком части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Газпромбанк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.