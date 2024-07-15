Подмосковное УФАС признало АО «Дикси Юг» нарушившим закон о рекламе

Ранее Ярославское межрегиональное УФАС России передало в управление на рассмотрение материалы дела, возбужденного по обращению физического лица об отсутствии предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя в рекламе алкогольной продукции.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования части 3 статьи 21 Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Дикси Юг» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.



В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.