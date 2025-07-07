Подмосковное УФАС признало АО «Альфа-Банк» нарушившим закон о рекламе на ТВ

Московское областное УФАС России признало АО «Альфа-Банк» нарушившим закон о рекламе при распространении рекламы на телевидении, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступило обращение физлица о распространении на телевидении рекламы акции «Скидка за оплату картой Альфа-Банка» с признаками нарушения законодательства РФ о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении АО «Альфа-Банк» было возбуждено дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе, выразившимся в отсутствии в рекламе части существенной информации.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.