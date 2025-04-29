Подмосковное УФАС признало АО «Альфа-Банк» нарушившим закон о рекламе

Московское областное УФАС России признало АО «Альфа-Банк» нарушившим закон о рекламе. Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой акции с признаками нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения АО «Альфа-Банк» части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «Альфа-Банк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.