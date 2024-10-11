Подмосковное УФАС привлекло организатора торгов в Одинцове к ответственности

Московское областное УФАС России признало администрацию Одинцовского г. о. виновной в совершении административного правонарушения по части 2.6 статьи 19.5 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа.

Устранить допущенные нарушения администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на администрацию наложен штраф в размере 110 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.