Подмосковное УФАС привлекло организатора конкурса в Одинцове к ответственности

Московское областное УФАС России признало главного инспектора отдела ремонта, эксплуатации и перспективного развития жилого фонда Управления ЖКХ администрации Одинцовского г. о. виновным в совершении административного правонарушения по части 2.6 статьи 19.5 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) администрации при организации и проведении открытых конкурсов на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории Одинцовского городского округа.

Устранить допущенные нарушения администрация должна была в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на главного инспектора отдела ремонта, эксплуатации и перспективного развития жилого фонда Управления ЖКХ администрации наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.

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