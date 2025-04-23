Подмосковное УФАС привлекло ООО «СтройАльянс» к административной ответственности

Московское областное УФАС России привлекло ООО «СтройАльянс» к административной ответственности. Поводом к возбуждению дела послужил факт представления заведомо недостоверных сведений на запрос управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление признало ООО «СтройАльянс» виновным в административном правонарушении по части 5 статьи 19.8 КоАП

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с представлением заведомо недостоверных сведений по мотивированному требованию антимонопольного органа ООО «СтройАльянс» назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.