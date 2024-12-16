Подмосковное УФАС привлекло медицинскую компанию «Церера» к ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения в установленный срок предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее в целях прекращения ограничивающего конкуренцию соглашения, достигнутого между ООО «Медицинская компания „Церера“ и ООО „Фрейр“, Управлением было выдано предписание о прекращении нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части создания картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

Устранить допущенное нарушение ООО «Медицинская компания „Церера“ должно было в десятидневный срок с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок ООО «Медицинская компания „Церера“ назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.