Подмосковное УФАС привлекло ООО «Квартал-М» к административной ответственности

Московское областное УФАС России признало ООО «Квартал-М» виновным в административном правонарушении. Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа ООО «Квартал-М» назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.