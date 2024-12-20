Подмосковное УФАС привлекло ООО «Батмастер-Волга» к ответственности

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения в установленный срок предписания, выданного управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее в целях прекращения ограничивающего конкуренцию соглашения, достигнутого между ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион», управлением было выдано предписание о прекращении нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части создания картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

Устранить допущенное нарушение ООО «Батмастер-Волга» должно было в десятидневный срок с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок ООО «Батмастер-Волга» назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.