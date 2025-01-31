Подмосковное УФАС привлекло к ответственности «Звенигородские инженерные сети»

Управление признало заместителя директора по развитию Муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 7.32.4 КоАП.

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов — Муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» при организации аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Одинцовского городского округа.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо Муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» наложен штраф на сумму 30 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.