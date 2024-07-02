Подмосковное УФАС пресекло распространение звуковой рекламы над входом в магазин

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя на сумму 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, расположенного над входной группой магазина.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении индивидуального предпринимателя возбудило дело по признакам нарушения части 3.2 статьи 19 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.