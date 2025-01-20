Подмосковное УФАС пресекло распространение СПАМ-рекламы

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 2 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о поступлении на его адрес электронной почты письма с рекламой магазина электроники без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении физического лица возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.