Подмосковное УФАС пресекло распространение СПАМ-рекламы

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой услуг по сопровождению банкротства физических лиц без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управление в отношении физического лица возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

