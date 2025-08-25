Подмосковное УФАС пресекло распространение СПАМ-рекламы

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 10 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение заявителя о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой услуг по сопровождению банкротства физических лиц без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.

По результатам рассмотрения обращения Управление в отношении физического лица возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения физического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

