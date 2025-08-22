Подмосковное УФАС пресекло распространение СПАМ-рекламы

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении хозяйствующего субъекта на сумму 21 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.